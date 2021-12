Caterina Balivo alla Ferragni | “E’ inutile che metto la foto”

Leggi su topicnews

(Di giovedì 9 dicembre 2021), ospite di Verissimo, su canale 5 si racconta tra aneddoti e retroscena inaspettati. Qualcuno sospetta una crisi coniugale ed un segnale per passareconcorrenza. Che ci fa, ospite nel salotto di Silvia Toffanin su canale 5? C’ è qualcuno che la immagina già far fuori, Barbara D’Urso o Federica Panicucci. Sicuramente il suo futuro professionale in Casa Rai è assai incerto., MilanoDi certo non sarebbe la prima: negli anni infatti abbiamo assistito spesso a questo “tradimento”. L’ultimo risale a quando Adriana Volpe, colonna portante di Ogni mattina e Fatti vostri, ha deciso di lasciare la televisione pubblica – anche a causa del rapporto compromesso con Giancarlo Magalli – passando a TV8 e poi a ...