Catania, Spinesi: “Palermo? Gara sentita e combattuta. Quel derby del 2007…” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Le parole dell'ex attaccante del Catania, Gionatha Spinesi, in vista del derby di domenica contro il Palermo Leggi su mediagol (Di giovedì 9 dicembre 2021) Le parole dell'ex attaccante del, Gionatha, in vista deldi domenica contro il

Advertising

ILOVEPACALCIO : Catania-Palermo, Spinesi: «Derby affascinante. Moro segna tanto perché porta la 24» - Ilovepalermocalcio - news_catania : La Sicilia – Amarcord Spinesi: “Nel derby del 3-1 del 2007 non avrei dovuto calciare il rigore” - news_catania : #LaSicilia - #Spinesi: ' #Catania, la maglia numero 24 porta bene' - Andre_Costa95 : RT @Gazzetta_it: Il miglior bomber d'Europa gioca... in Serie C! Il ritratto di #LucaMoro: 'Io, Lewa, Spinesi... che annata' - sportli26181512 : Luca Moro, da Catania all'Europa: 'I complimenti di Lewa, che roba! Ma punto... Spinesi': Luca Moro, da Catania all… -