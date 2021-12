Castelvenere e Procida unite per potenziare il turismo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCastelvenere (Bn) – Il Comune di Castelvenere (Capitale Europea della Falanghina 2019) e il Comune di Procida (Capitale Italiana della Cultura 2022) sottoscriveranno un protocollo d’intesa volto alla valorizzazione e promozione turistica del patrimonio ambientale, culturale ed enogastronomico. Lo rende noto il Sindaco di Castelvenere Alessandro Di Santo. L’accordo verrà siglato sabato prossimo, 11 dicembre (ore 17), nell’aula consiliare del comune di Castelvenere dal sindaco Di Santo e dal consigliere delegato alla Cultura del comune di Procida Michele Assante del Leccese. “E’ un’occasione importante e prestigiosa – commenta il sindaco Di Santo – che onora la nostra Comunità e l’intera Valle Telesina. Ringrazio di cuore il sindaco e l’intera amministrazione ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Il Comune di(Capitale Europea della Falanghina 2019) e il Comune di(Capitale Italiana della Cultura 2022) sottoscriveranno un protocollo d’intesa volto alla valorizzazione e promozione turistica del patrimonio ambientale, culturale ed enogastronomico. Lo rende noto il Sindaco diAlessandro Di Santo. L’accordo verrà siglato sabato prossimo, 11 dicembre (ore 17), nell’aula consiliare del comune didal sindaco Di Santo e dal consigliere delegato alla Cultura del comune diMichele Assante del Leccese. “E’ un’occasione importante e prestigiosa – commenta il sindaco Di Santo – che onora la nostra Comunità e l’intera Valle Telesina. Ringrazio di cuore il sindaco e l’intera amministrazione ...

