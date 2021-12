Caso marò | chiesta l' archiviazione per Girone e Latorre | ' Prove insufficienti'

Advertising

La Procura di Roma ha chiesto l' archiviazione dell'inchiesta sui dueSalvatore Girone e Massimiliano Latorre, accusati dell' omicidio di due pescatori , uccisi a ...chiuso ufficialmente il...A piazzale Clodio era aperto dal 2012 un fascicolo di indagine per omicidio volontario affidato al pm Erminio Amelio. La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sui dueSalvatore Girone e Massimiliano Latorre in merito alla vicenda di due pescatori uccisi da colpi di arma da fuoco a febbraio 2012 al largo delle coste del Kerala, in India. A piazzale Clodio era ...