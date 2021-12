Casalnuovo | sradicano Atm da banca ma arrivano i carabinieri e li mettono in fuga

(Di giovedì 9 dicembre 2021) L’arrivo della pattuglia ha evitato che concludessero il furto e ha fatto partire un inseguimento per le strade dial termine del quale i fuggitivi si sono dileguati a piedi. Questa notte, alle 4,30, idella compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Benevento, nel comune didi Napoli. Alcuni

Questa notte alle 4,30 i carabinieri sono intervenuti in via Benevento a Casalnuovo di Napoli. Alcuni banditi avevano appena sradicato lo sportello automatico per i prelievi (atm) di un istituto di credito utilizzando un veicolo dotato di argano. L'arrivo della pattuglia ha evitato che concludessero il furto e ha fatto partire un inseguimento per le strade al termine del quale i fuggitivi si sono dileguati a piedi. Il veicolo a bordo del quale erano scappati è stato poi rinvenuto abbandonato lungo l'asse mediano.