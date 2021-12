Caro bollette, precariato e Covid: in Italia ci sono un milione di nuovi poveri (Di giovedì 9 dicembre 2021) AGI - Covid, bollette in rinCaro, lavoro precario: in Italia, denuncia la Comunià di Sant'Egidio, aumentano ancora i poveri. Se ne contano, dall'inizio della pandemia, un milione in più. Da allora a oggi, ha detto il presidente della Comunià di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, in una conferenza stampa, "un milione di Italiani in più sono in condizioni di povertà assoluta, circa 2 milioni di famiglie, per un totale di 5,5 milioni di persone, tra cui 1,3 milioni di persone sono minori. I nuovi poveri del Covid sono famiglie con figli minori e redditi insufficienti per i bisogni primari". In tanti "hanno perso il lavoro, tanti sono ... Leggi su agi (Di giovedì 9 dicembre 2021) AGI -in rin, lavoro precario: in, denuncia la Comunià di Sant'Egidio, aumentano ancora i. Se ne contano, dall'inizio della pandemia, unin più. Da allora a oggi, ha detto il presidente della Comunià di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, in una conferenza stampa, "undini in piùin condizioni di povertà assoluta, circa 2 milioni di famiglie, per un totale di 5,5 milioni di persone, tra cui 1,3 milioni di personeminori. Idelfamiglie con figli minori e redditi insufficienti per i bisogni primari". In tanti "hanno perso il lavoro, tanti...

Advertising

lucianonobili : “Con il governo Draghi abbiamo tagliato 8 miliardi di euro di tasse, garantito le risorse per ridurre il caro bolle… - marattin : Come affrontare il caro-bollette senza demagogia e con riformismo pragmatico. Ne scriviamo stamani su @ilfoglio_it… - elio_vito : Protestano per il caro-bollette, si vantano di avere voluto Draghi al governo, dicono che lo vorrebbero per sempre,… - sulsitodisimone : Caro bollette, precariato e Covid: in Italia ci sono un milione di nuovi poveri - Entreri_Arnodas : RT @Gitro77: Caro bollette, precariato e gestione del Covid sono tutte facce della stessa medaglia. -