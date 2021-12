Caro bollette, aumentano le risorse per contrastare gli aumenti: 3,8 miliardi nel 2022 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il decreto legge sul tavolo del Consiglio dei ministri che si è svolto oggi, 9 dicembre, a Palazzo Chigi vale 3,299 miliardi. Una cifra che sarà investita in misure finanziarie e fiscali urgenti e che verrà supportata con avanzi di spesa. La bozza del documento parla di anticipi di spesa di 1,4 miliardi di euro utilizzati per incrementare i finanziamenti a infrastrutture ferroviarie nazionali. Poi, 1,85 miliardi arriveranno per l’acquisto di vaccini anti Covid, mentre ci saranno 49 milioni aggiuntivi per le forze dell’ordine e lo svolgimento dei principali compiti legati all’emergenza sanitaria. L’altro grande fronte di investimento sarà quello relativo alle bollette: secondo quanto riferiscono fonti di governo, per il 2022 arriveranno 1,5 miliardi per la decontribuzione e 3,8 ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il decreto legge sul tavolo del Consiglio dei ministri che si è svolto oggi, 9 dicembre, a Palazzo Chigi vale 3,299. Una cifra che sarà investita in misure finanziarie e fiscali urgenti e che verrà supportata con avanzi di spesa. La bozza del documento parla di anticipi di spesa di 1,4di euro utilizzati per incrementare i finanziamenti a infrastrutture ferroviarie nazionali. Poi, 1,85arriveranno per l’acquisto di vaccini anti Covid, mentre ci saranno 49 milioni aggiuntivi per le forze dell’ordine e lo svolgimento dei principali compiti legati all’emergenza sanitaria. L’altro grande fronte di investimento sarà quello relativo alle: secondo quanto riferiscono fonti di governo, per ilarriveranno 1,5per la decontribuzione e 3,8 ...

