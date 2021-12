Captain America: Civil War, Kevin Feige: "Ecco come ha cambiato il futuro dell'MCU" (Di giovedì 9 dicembre 2021) Per il capo dei Marvel Studios Kevin Feige, Captain America: Civil War ha dato la spinta alla realizzazione di grandi film corali come i due capitoli di Avengers cambiando per sempre il corso dell'MCU. Il capo di Marvel Kevin Feige ha rivelato come Captain America: Civil War abbia cambiato il futuro dell'MCU, aprendo di fatto la strada a Spider-Man: No Way Home. In un'intervista con Collider, Kevin Feige ha spiegato come Captain America: Civil War gli abbia "indicato la via" dimostrando che i film con un grande cast ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 dicembre 2021) Per il capo dei Marvel StudiosWar ha dato la spinta alla realizzazione di grandi film coralii due capitoli di Avengers cambiando per sempre il corso'MCU. Il capo di Marvelha rivelatoWar abbiail'MCU, aprendo di fatto la strada a Spider-Man: No Way Home. In un'intervista con Collider,ha spiegatoWar gli abbia "indicato la via" dimostrando che i film con un grande cast ...

Advertising

criisnotme : @marechenonsei il 2 captain america è bellissimoo - lebbrosario : @come_la_moto @frenchigg @lele24t Ho letto l'articolo lele, sembra una sceneggiatura di Frank Miller, non è firmato… - LaFuLinda : @come_la_moto @frenchigg @lele24t Però quello deve essere lo scudo di captain America, secondo me sono ad un comicon - jenjaecy : what captain america?? aaxksjsjd - ilvero_ade : e comunque sto aspettando che si veda Thor e captain America per i commenti su loki e bucky -