Caos Covid, rinviata una partita di Premier League! (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nelle scorse ore, il consiglio direttivo della Premier League, ha deciso di posticipare il match Brighton – Tottenham, causa numerosi positivi nel gruppo squadra. Tottenham, Premier LeagueOltre al match di Domenica, è stata rinviata anche la partita di Conference League contro il Rennes. Conte ha descritto questa situazione come seria e complicata, tant’è che proprio il Tottenham ha chiesto il rinvio di questi due match per evitare di mettere a repentaglio la salute di altri giocatori avversari. I positivi non riguardano solo i giocatori ( in totale ne sono 3), ma riguardano anche altri membri dello staff di Antonio Conte. Nickolas Lapomarda Leggi su rompipallone (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nelle scorse ore, il consiglio direttivo dellaLeague, ha deciso di posticipare il match Brighton – Tottenham, causa numerosi positivi nel gruppo squadra. Tottenham,LeagueOltre al match di Domenica, è stataanche ladi Conference League contro il Rennes. Conte ha descritto questa situazione come seria e complicata, tant’è che proprio il Tottenham ha chiesto il rinvio di questi due match per evitare di mettere a repentaglio la salute di altri giocatori avversari. I positivi non riguardano solo i giocatori ( in totale ne sono 3), ma riguardano anche altri membri dello staff di Antonio Conte. Nickolas Lapomarda

Advertising

stanzaselvaggia : Genitori per ore in fila in macchina per fare i tamponi ai figli. Scuole in dad. Pediatri che non visitano senza ri… - stanzaselvaggia : “Ho fatto 4 ore di fila”. “Per una maestra che è stata 2 ore in classe siamo in un incubo”, “Sono al quinto tampone… - kiara86769608 : RT @SardegnaG: Ancora caos all'ospedale di #Nuoro: dopo la chiusura di chirurgia qualche tempo fa rischia il pronto soccorso: si sono dimes… - Aiphos2 : RT @stanzaselvaggia: Genitori per ore in fila in macchina per fare i tamponi ai figli. Scuole in dad. Pediatri che non visitano senza risul… - kiara86769608 : RT @stanzaselvaggia: Genitori per ore in fila in macchina per fare i tamponi ai figli. Scuole in dad. Pediatri che non visitano senza risul… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos Covid Caos interinali, Asìa: 'Nessun intervento della Guardia di finanza' Possiamo solo sostituire chi per malattia, contagio Covid o altre motivazioni è assente'. Una ... Asìa e agenzia interinale si parlino e facciano luce sul caos degli ultimi giorni. ...

Covid, a Petralia Soprana chiusi scuole e oratori ...Soprana sindaco Pietro Macaluso Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Correlati 'Focolaio Covid, ... a Palermo caos per blocco vaccini dalle 11 alle 20 1 Agosto 2021 Santa Rosalia e il vaccino al ...

Caos tamponi, scontro Asl Napoli-Leicester: ecco cosa è successo Alle 18:45 andrà in scena Napoli-Leicester, gara valida per l'ultima giornata della fase a gironi del gruppo C di Europa League. L'Asl Napoli 1 ha chiesto così alla squadra di sottoporsi ai tamponi, p ...

Caos interinali, Asìa: "Nessun intervento della Guardia di finanza" La presidente dell'azienda partecipata risponde all'ipotesi di una parentopoli nella selezione di lavoratori precari: "La graduatoria è responsabilità di un'agenzia, non nostra. Non ci risultano sospe ...

Possiamo solo sostituire chi per malattia, contagioo altre motivazioni è assente'. Una ... Asìa e agenzia interinale si parlino e facciano luce suldegli ultimi giorni. ......Soprana sindaco Pietro Macaluso Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Correlati 'Focolaio, ... a Palermoper blocco vaccini dalle 11 alle 20 1 Agosto 2021 Santa Rosalia e il vaccino al ...Alle 18:45 andrà in scena Napoli-Leicester, gara valida per l'ultima giornata della fase a gironi del gruppo C di Europa League. L'Asl Napoli 1 ha chiesto così alla squadra di sottoporsi ai tamponi, p ...La presidente dell'azienda partecipata risponde all'ipotesi di una parentopoli nella selezione di lavoratori precari: "La graduatoria è responsabilità di un'agenzia, non nostra. Non ci risultano sospe ...