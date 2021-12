Campania, De Luca incontra l’ambasciatore tedesco in Italia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha incontrato oggi a Palazzo Santa Lucia, Victor Elbling, ambasciatore della Repubblica Federale di Germania. Tra i temi affrontati: collaborazioni con i “land”; una convention internazionale a Capri sulla tutela del paesaggio; disponibilità ad offrire posti letto di terapia intensiva in caso di necessita. ; “E’ stato – ha dichiarato De Luca – un colloquio molto cordiale, durante il quale abbiamo discusso delle diverse e importanti forme di collaborazione con la Germania, sia sul fronte economico che culturale. In modo particolare si è valutato come definire insieme protocolli di collaborazione tra la Campania e alcuni land tedeschi per realizzare forme di integrazione nel campo delle produzioni e della ricerca ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il presidente della RegioneVincenzo Dehato oggi a Palazzo Santa Lucia, Victor Elbling, ambasciatore della Repubblica Federale di Germania. Tra i temi affrontati: collaborazioni con i “land”; una convention internazionale a Capri sulla tutela del paesaggio; disponibilità ad offrire posti letto di terapia intensiva in caso di necessita. ; “E’ stato – ha dichiarato De– un colloquio molto cordiale, durante il quale abbiamo discusso delle diverse e importanti forme di collaborazione con la Germania, sia sul fronte economico che culturale. In modo particolare si è valutato come definire insieme protocolli di collaborazione tra lae alcuni land tedeschi per realizzare forme di integrazione nel campo delle produzioni e della ricerca ...

