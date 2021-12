Campania | allerta meteo per altre 24 ore | ancora vento e temporali

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Èa Napoli e in tutta la. La Protezione Civile ha prorogato per24 ore l’maltempo in tutta la regione, dunque è stata posticipata alle 16 di domani, venerdì 10 dicembre. L’resta di colore giallo per, così come era prevista per oggi.inL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... piogge diffuse anche sul basso Tirreno, come in Sicilia e Calabria e, anche qui con neve ... In tutta la regione è in vigore un'meteo di colore giallo fino alle 16 di oggi. Nel ...L'ondata di maltempo, con relativameteo valida inper la giornata di oggi , ha causato non pochi disagi nel Casertano. Le strade infatti sono state travolte dall'acqua mettendo in pericolo anche alcuni automobilisti ...La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l'avviso di allerta meteo che sarà in vigore fino al 10 dicembre 2021.La Protezione Civile della Regione, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato l’avviso di allerta meteo con livello di criticità idrogeologica di colore giallo attualmente vigent ...