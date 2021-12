Campagna vaccinale anti-Covid | nuovo open day in Irpinia

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiDomani 10 dicembre a partire dalle ore 9.00 sarà aperta la piattaforma per la prenotazione delle vaccinazioni prima dose e terza dose “booster” e “addizionale” presso i Centro Vaccinali attivi a partire da sabato 11 dicembre fino a giovedì 16 dicembre. I cittadini potranno prenotarsi, sino ad esaurimento posti disponibili, presso i Centri Vaccinali attivi accedendo al link https:/dayvaccini.soresa.it/ Si ricorda che la dose “booster” può essere somministrata, a partire dai 18 anni, ad almeno 5 mesi dal completamento del ciclo. Si ricorda, inoltre, che la dose “addizionale” può essere somministrata ai soggetti trapiantati e immunocompromessi ad almeno 28 giorni dall’ultima dose. Si precisa che per la somministrazione delle seconde dosi e delle terze dosi “booster” e “addizionale” del personale scuola si procederà ...

Advertising

DavidPuente : Da Imola Oggi a Nunzia Schilirò, ecco chi ha condiviso la falsa campagna vaccinale anti Covid della Nuova Zelanda - Tg3web : Continuano a salire i contagi nelle scuole. Per le classi costrette alla didattica a distanza, un'arma importante s… - pdnetwork : Le responsabilità della destra, in merito alla campagna vaccinale, sono chiare. Il PD si è schierato senza ambiguit… - Diamante23 : RT @AlbertoLetizia2: Il #9dicembre 1979 l'#OMS dichiara che il vaiolo è stato eradicato dal mondo. Primo caso nella storia umana di una mal… - AleksanderGerg1 : RT @AlbertoLetizia2: Il #9dicembre 1979 l'#OMS dichiara che il vaiolo è stato eradicato dal mondo. Primo caso nella storia umana di una mal… -

Ultime Notizie dalla rete : Campagna vaccinale

Il Tempo

...un universo di 'invisibili' anche al sistema sanitario nazionale e rischiano di restare esclusi dalladi immunizzazione. Per loro la Comunita' di San'Egidio ha realizzato un hub......situazione è migliore' - ha spiegato Simona Malpezzi - 'Non vogliamo forse negare che anche Angela Merkel ha dichiarato 'Vorrei che fossimo nella stessa situazione dell'Italia'? La...(Adnkronos) - La Dr.ssa Silvia Ussai ribadisce la necessità di una distribuzione equa del vaccino per proteggersi dalle varianti di Covid-19, ...09 DIC - La Federazione degli Ordini dei Farmacisti "plaude ai risultati della campagna vaccinale comunicati oggi dal Commissario straordinario per l’emergenza, Generale Francesco Paolo Figliuolo, che ...