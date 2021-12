Camorra, estorsioni a colpi di bombe: 21 arresti dopo il maxi blitz tra Napoli e Salerno (Di giovedì 9 dicembre 2021) blitz dei Carabinieri, 21 arresti. Tra le province di Salerno e Napoli, i Carabinieri del comando provinciale di Salerno, stanno eseguendo un provvedimento cautelare, emesso dal gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 21 persone, 13 delle quali sottoposte a custodia in carcere e le altre agli arresti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 9 dicembre 2021)dei Carabinieri, 21. Tra le province di, i Carabinieri del comando provinciale di, stanno eseguendo un provvedimento cautelare, emesso dal gip del Tribunale di, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 21 persone, 13 delle quali sottoposte a custodia in carcere e le altre agliL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

bragoccia : @Chandra_85_ Sono d accordo con te ,ma come fai sostenere le ragioni del sud quando è il sud stesso che si è ucciso… - cronachecampane : Estorsioni a raffica dopo il colloquio con il padre in carcere: arrestata Katia Bidognetti #camorra #caserta - m_angella14 : Estorsioni: in carcere la figlia di un boss della Camorra. VIDEO - reggioemilnotiz : Era ai domiciliari a Reggio Emilia. I carabinieri della stazione di Corso Cairoli danno esecuzione all’ordine di ca… - news_modena : Camorra ed estorsioni: a Reggio Emilia i carabinieri conducono in carcere la figlia del boss -