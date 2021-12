(Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiFigura anche Giuseppe Buonocore, 47 anni,del, detto “Franchino ‘a belva”, attualmente detenuto al 41bis, tra le 21 persone arrestate nell’ambito di una maxi operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno tra il capoluogo e il comune di Scafati, terra di confine tra ile il Napoletano. Il giudice ha disposto il carcere per tredici persone e i domiciliati per altre otto. Le accuse contestate dagli inquirenti sono, a vario titolo, associazione di tipo mafioso, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi comuni da sparo e da guerra, violenza privata e illecita concorrenza con minaccia o violenza (tutti aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose). Reati che sarebbero stati commessi nel periodo ...

Advertising

anteprima24 : ** #Camorra, blitz nel Salernitano: preso il genero del boss Francesco Matrone ** - concentrazione : #camorra, blitz anti racket dei carabinieri a Salerno: 21 arresti - ottopagine : Camorra, blitz anti racket dei carabinieri a Salerno: 21 arresti #Salerno - antonellaa262 : Castellammare di Stabia: sequestro preventivo di tre società che si occupano di commercio ittico e di un’azienda di… -

Ultime Notizie dalla rete : Camorra blitz

Adnkronos

Salerno . Dalle prime ore di questa mattina, nella provincia di Salerno, Napoli, i Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno, stanno eseguendo un provvedimento cautelare, emesso dal gip del ...Per valere i patti il sodalizio minacciava le vittime dell'usura vantando rapporti con lao mostrando le armi addirittura in un caso, minacciando di violentare la figlia delle nipoti dell'...Traffico di droga, scoperta vasta organizzazione. Blitz all'alba dei carabinieri, smantellata una imponente organizzazione specializzata nel traffico di ...Sei misure cautelari eseguite dalle Fiamme Gialle, sequestrati beni per 200mila euro. Blitz anche in altre tre regioni ...