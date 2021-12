Caligine | il nuovo singolo di Einar in uscita domani 10 dicembre

(Di giovedì 9 dicembre 2021), venerdì 10, esce sulle piattaforme “”, ilbrano di, ex studente di Amici conosciuto anche grazie a Sanremo Si chiama, ilche sancisce il ritorno sulle scene di, inper Big Bang Company il 10su tutte le piattaforme digitali. Il talento cubano – noto per la sua partecipazione ad Amici, alla vittoria di Sanremo Giovani 2018 e alla partecipazione al Festival di Sanremo 2019 – presenta un brano con un animo rinnovato che lo riporta alle sue origini. Prodotta dai B-Croma,è un crocevia di sonorità pop, latin urban e reggaeton, in cui elementi elettronici si amalgamano ad arpeggi e accordi delicati riprodotti da pianoforti ...

Prodotta dai B - Croma , '' è un crocevia di sonorità pop, latin urban e reggaeton, in ... Orietta Berti torna con ilsingolo "Luna Piena" (Columbia Records Italy/Sony Music Italy). Il ...Si chiama, il singolo che sancisce il ritorno sulle scene di Einar, in uscita per Big Bang Company venerdì 10 dicembre su tutte le piattaforme digitali.Si chiama CALIGINE, il singolo che sancisce il ritorno sulle scene di EINAR CALIGINE in uscita per Big Bang Company il 10 Dicembre in radio e su tutte le piattaforme digitali.