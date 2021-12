Calenda si offende con Conte | ' Modo infantile di fare politica' Ma il leader di Azione che aveva detto di M5s?

Advertising

elisabettap38 : RT @Moonlightshad1: @francotaratufo2 @AlRobecchi @il_cappellini E, a margine del margine, c'è calenda che da giorni sta scrivendo cose allu… - MariaAversano1 : RT @Moonlightshad1: @francotaratufo2 @AlRobecchi @il_cappellini E, a margine del margine, c'è calenda che da giorni sta scrivendo cose allu… - agoacciaio : RT @Moonlightshad1: @francotaratufo2 @AlRobecchi @il_cappellini E, a margine del margine, c'è calenda che da giorni sta scrivendo cose allu… - Sarailcaso : RT @Moonlightshad1: @francotaratufo2 @AlRobecchi @il_cappellini E, a margine del margine, c'è calenda che da giorni sta scrivendo cose allu… - FPuggini : RT @Moonlightshad1: @francotaratufo2 @AlRobecchi @il_cappellini E, a margine del margine, c'è calenda che da giorni sta scrivendo cose allu… -

Ultime Notizie dalla rete : Calenda offende

Globalist.it

Lo ha detto il leader di Azione Carlointervistato a L'aria che tira su La7. 'Non ho niente contro Conte' ha aggiunto. 'Renzi? Non mi fa orrore lui ma quel modo di fare politica' ha concluso. ...Dice di amarti ma ti deride, ti, ti umilia, ti denigra, mortifica la tua dignità. "Sei tutto per me" dice mentre minaccia la ... Special thanks @leoguerrafotografo Azione CarloRedazione ...L'ex premier aveva detto che Calenda fuori Roma è poco conosciuto ma il politico liberaldemocratico aveva detto che i M5s dovrebbero vendere il chinotto allo ...