Calciomercato Napoli, offerta ufficiale per Nahitan Nandez: la situazione attuale (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il girone d’andata della Serie A sta volgendo al termine, il che vuol dire che si sta avvicinando il mese di gennaio, mese designato per la sessione di Calciomercato invernale. Com’è risaputo, il Napoli non ha moltissima disponibilità a livello economico, non solo per la pandemia da Covid, ma anche per aver mancato due volte consecutive, seppur per poco, la partecipazione alla Champions League, che porta sempre ottimi introiti. C’è stato un ridimensionamento, che proseguirà, ma intanto il Napoli non perde lo stesso di vista il mercato, anzi. Occhi sempre puntati su Nahitan Nandez, per cui De Laurentiis stravede. Non c’è solo l’Inter su di lui, come notifica la Gazzetta dello Sport. “La novità, però, è che l’Inter ha un rivale agguerrito e si chiama Napoli: ha presentato nero su ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il girone d’andata della Serie A sta volgendo al termine, il che vuol dire che si sta avvicinando il mese di gennaio, mese designato per la sessione diinvernale. Com’è risaputo, ilnon ha moltissima disponibilità a livello economico, non solo per la pandemia da Covid, ma anche per aver mancato due volte consecutive, seppur per poco, la partecipazione alla Champions League, che porta sempre ottimi introiti. C’è stato un ridimensionamento, che proseguirà, ma intanto ilnon perde lo stesso di vista il mercato, anzi. Occhi sempre puntati su, per cui De Laurentiis stravede. Non c’è solo l’Inter su di lui, come notifica la Gazzetta dello Sport. “La novità, però, è che l’Inter ha un rivale agguerrito e si chiama: ha presentato nero su ...

