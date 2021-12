Calciomercato Milan: idea Rudiger per sostituire Kjaer. Le ultime (Di venerdì 10 dicembre 2021) Calciomercato Milan, Maldini e Massara continuano la ricerca del sostituto di Simon Kjaer: l’ultima idea porta a Rudiger Con l’avvicinarsi del mercato di gennaio, il Milan continua a monitorare la situazione alla ricerca di un sostituto per l’infortunato Simon Kjaer. I telefonini di Maldini e Massara continuano a squillare, con procuratori e agenti che propongono tanti profili di diversa età e costo. L’ultima idea, come riporta il Corriere dello Sport, è quella che porta ad Antonio Rudiger. Il centrale è in scadenza di contratto col Chelsea a fine stagione e sembra non avere intenzione di rinnovare. L’addio anticipato, dietro piccolo indennizzo, non è per nulla da escludere. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021), Maldini e Massara continuano la ricerca del sostituto di Simon: l’ultimaporta aCon l’avvicinarsi del mercato di gennaio, ilcontinua a monitorare la situazione alla ricerca di un sostituto per l’infortunato Simon. I telefonini di Maldini e Massara continuano a squillare, con procuratori e agenti che propongono tanti profili di diversa età e costo. L’ultima, come riporta il Corriere dello Sport, è quella che porta ad Antonio. Il centrale è in scadenza di contratto col Chelsea a fine stagione e sembra non avere intenzione di rinnovare. L’addio anticipato, dietro piccolo indennizzo, non è per nulla da escludere. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Calciomercato Juventus, colpo di scena Donnarumma - Addio immediato L'ex portiere del Milan si è legato fino al 2026 al club francese con un contratto 'pesante'; ma si sa, le vie del calciomercato sono infinite, a maggior ragione se hai un procuratore come Mino ...

La Champions League promuove il talento di Aaronson: anche il Milan lo studia per il futuro ... Aaronson continua a crescere e progredire anche sotto gli occhi curiosi del Milan , che valuta anche per le prossime finestre di mercato come opzione alternativa per il ruolo di trequartista.

Benatia si ritira: "Ho realizzato il mio sogno da bambino" (ANSA) - ROMA, 09 DIC - Medhi Benatia si ritira ed ha scritto una lettera per annunciarlo. "Fin da piccolo avevo un solo sogno, diventare un calciatore professionista. Grazie a Dio ho avuto ...

Calciomercato, concorrenza dalla Premier League per un obiettivo di gennaio Dopo l'infortunio di Simon Kjaer, che resterà fuori per il resto della stagione, sono stati tanti i difensori accostati al mercato del Milan. Tra questi ...

