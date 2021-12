Calciomercato Milan, ci si prepara per gennaio: tutti i nomi nel mirino (Di giovedì 9 dicembre 2021) Manca meno di un mese al Calciomercato invernale e il Milan già sembra pronto ad intervenire. Le news della mattinata di oggi, 9 dicembre 2021 Leggi su pianetamilan (Di giovedì 9 dicembre 2021) Manca meno di un mese alinvernale e ilgià sembra pronto ad intervenire. Le news della mattinata di oggi, 9 dicembre 2021

Advertising

Gazzetta_it : Luiz Henrique, una freccia per il #Milan. E il vice Kjaer sarà un giovane - Gazzetta_it : Milan, primato e mercato: stretta per il difensore, e c’è una pista che porta a Jovic #calciomercato - Gazzetta_it : Milan, avanti su Milenkovic e Luiz Felipe. Ma è solo l’inizio del casting... #calciomercato - sportli26181512 : Ibra: 'Io responsabile per il Milan, farò di tutto per vincere lo scudetto. Napoli? Saltata il giorno della firma.… - SkySport : Ibrahimovic: 'Ritiro? Ogni volta che si avvicina prolungo. Milan? Ora testa allo scudetto' #SkySport #SkySerieA… -