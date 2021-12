Calciomercato Milan – Cambiano le strategie dopo la ‘Brexit’ europea

Advertising

Gazzetta_it : Luiz Henrique, una freccia per il #Milan. E il vice Kjaer sarà un giovane - Gazzetta_it : Milan, primato e mercato: stretta per il difensore, e c’è una pista che porta a Jovic #calciomercato - Gazzetta_it : Milan, avanti su Milenkovic e Luiz Felipe. Ma è solo l’inizio del casting... #calciomercato - gilnar76 : Calciomercato #Milan LIVE: caccia al difensore, si segue anche Barak #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - tuttoatalanta : Massimo Mauro: 'Al Milan servirebbe un giocatore del calibro di Muriel o Zapata' -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Oggi per due giorni a settimana si parla di calcio, negli altri cinque di. Ma io ... che giocava nell'Inter, e nelc'era Ibra. Dopo un derby, Mihajlovic disse stupidaggini su Zlatan ...Dal post Kjaer al futuro di Vlahovic: il procuratore Fabrizio Ferrari ha parlato di questi temi e non solo alla nostra CMIT TVLa sessione invernale disi avvicina. Si prospetta un inverno ricco di movimenti e colpi, con le società che stanno intensificando il lavoro nei quartieri generali per non lasciare nulla al caso. Di questo e non ...Il direttore sportivo del Milan, Paolo Maldini, starebbe gettando più di uno sguardo sul mercato, per rinforzare la difesa nella sessione invernale, a causa del grave infortunio subito da Kjaer. Come ...Il Milan cerca rinforzi in difesa e cerca il colpo dalla Juventus ... come Simon Kjaer per infortunio e per questo cercano nuovi rinforzi in difesa già nel calciomercato di gennaio. Un’idea potrebbe ...