Calciomercato Juventus, sarà derby d'Italia per l'attaccante (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Juventus è alla ricerca di una punta; a gennaio potrebbe esserci un vero e proprio derby di mercato per l'obiettivo scelto dai bianconeri. Cherubini (Getty Images)Nelle ultime tre partite, Allegri ha ritrovato i gol degli attaccanti. Dybala, Morata e Kean sono andati a segno contribuendo, in maniera decisiva, ai successi dei bianconeri. Il problema, però, non sembra essere completamente risolto. Contro Salernitana, Genoa e Malmo sono state tante le occasioni sprecate dai centravanti; aspetto su cui si deve assolutamente lavorare o si rischio, quando si affrontano avversari più forti, di non portare a casa i tre punti. I numeri realizzativi di Morata, Kean e Dybala non sono al livello di una squadra con le ambizioni della Juventus; ecco allora che la soluzione al problema può arrivare dal mercato. La società bianconera è ...

