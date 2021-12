Calciomercato Juve: Ramsey al passo d’addio. L’agente del gallese alla Continassa (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ramsey via a gennaio: L’agente del centrocampista gallese alla Continassa. Le ultime Juventus al lavoro anche sul fronte uscite in vista del Calciomercato invernale. Il nome in cima alla lista dei partenti è quello di Aaron Ramsey: l’intenzione reciproca è quella di separarsi a gennaio, con l’ex Arsenal che vuole fare ritorno in Premier League. Come appreso da Juventusnews24.com, L’agente del centrocampista gallese ha incontrato la dirigenza bianconera alla Continassa: le parti stanno cercando un accordo per la separazione a gennaio. L’intenzione della Juve è quella di lasciare andare il giocatore per assecondare il suo desiderio di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021)via a gennaio:del centrocampista. Le ultimentus al lavoro anche sul fronte uscite in vista delinvernale. Il nome in cimalista dei partenti è quello di Aaron: l’intenzione reciproca è quella di separarsi a gennaio, con l’ex Arsenal che vuole fare ritorno in Premier League. Come appreso dantusnews24.com,del centrocampistaha incontrato la dirigenza bianconera: le parti stanno cercando un accordo per la separazione a gennaio. L’intenzione dellaè quella di lasciare andare il giocatore per assecondare il suo desiderio di ...

