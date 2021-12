**Calcio: playoff mondiali, Italia-Macedonia si gioca a Palermo** (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. - (Adnkronos) - Ripartirà da Palermo la corsa della Nazionale di Roberto Mancini a Qatar 2022. La Figc ha scelto infatti lo stadio ‘Renzo Barbera' come teatro della sfida valida per i play off mondiali tra Italia e Macedonia del Nord in programma giovedì 24 marzo (ore 20.45). Ad annunciarlo è stato il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina: “Ci siamo confrontati con Roberto Mancini – ha dichiarato - e abbiamo scelto Palermo. Vogliamo costruire, a cominciare da stasera, un evento importante, coinvolgendo la città di Palermo, coinvolgendo l'Italia. Con questo 2021 abbiamo intenzione di chiudere una stagione straordinaria culminata con la vittoria dell'Europeo. Ora iniziamo una nuova fase, ricominciando da Palermo”. La Nazionale giocherà per la 16esima volta a Palermo (bilancio di 13 vittorie, un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. - (Adnkronos) - Ripartirà da Palermo la corsa della Nazionale di Roberto Mancini a Qatar 2022. La Figc ha scelto infatti lo stadio ‘Renzo Barbera' come teatro della sfida valida per i play offtradel Nord in programma giovedì 24 marzo (ore 20.45). Ad annunciarlo è stato il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina: “Ci siamo confrontati con Roberto Mancini – ha dichiarato - e abbiamo scelto Palermo. Vogliamo costruire, a cominciare da stasera, un evento importante, coinvolgendo la città di Palermo, coinvolgendo l'. Con questo 2021 abbiamo intenzione di chiudere una stagione straordinaria culminata con la vittoria dell'Europeo. Ora iniziamo una nuova fase, ricominciando da Palermo”. La Nazionale giocherà per la 16esima volta a Palermo (bilancio di 13 vittorie, un ...

