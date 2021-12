Calcio: Milan, Sinner in visita al centro sportivo rossonero (Di giovedì 9 dicembre 2021) Milano, 9 dic. - (Adnkronos) - Il numero 10 del mondo e grande tifoso del Milan, Jannik Sinner, ha trascorso la giornata di oggi al centro sportivo di Milanello. Al suo arrivo ha incontrato e scambiato qualche battuta con Sandro Tonali, poi ha incrociato e chiacchierato con il suo idolo Zlatan Ibrahimovic. Successivamente il ventenne altoatesino ha pranzato con l'allenatore rossonero Stefano Pioli e ha ricevuto una maglia del Milan con il suo nome e il numero 10, lasciando a sua volta in dono una racchetta. Sinner ha poi assistito da bordocampo all'allenamento pomeridiano dei rossoneri, impegnati a preparare la sfida contro l'Udinese di sabato sera (in diretta dalle ore 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021)o, 9 dic. - (Adnkronos) - Il numero 10 del mondo e grande tifoso del, Jannik, ha trascorso la giornata di oggi aldiello. Al suo arrivo ha incontrato e scambiato qualche battuta con Sandro Tonali, poi ha incrociato e chiacchierato con il suo idolo Zlatan Ibrahimovic. Successivamente il ventenne altoatesino ha pranzato con l'allenatoreStefano Pioli e ha ricevuto una maglia delcon il suo nome e il numero 10, lasciando a sua volta in dono una racchetta.ha poi assistito da bordocampo all'allenamento pomeridiano dei rossoneri, impegnati a preparare la sfida contro l'Udinese di sabato sera (in diretta dalle ore 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sporte Sky ...

Advertising

Gazzetta_it : Avanti in Champions... per 7 minuti: Milan, la volata scudetto inizia da qui - Gazzetta_it : Luiz Henrique, una freccia per il #Milan. E il vice Kjaer sarà un giovane - Gazzetta_it : Il muro Romagnoli-Tomori. Milan, Salah si ferma così #MilanLiverpool #UCL - Mercato_SerieA : Daily Mail: 'Sfida Milan-Arsenal per Renato Sanches' - ArmandaGelsomin : RT @Eurosport_IT: Vi sarebbe piaciuto vedere Ibra a Napoli? ?????? Leggi le dichiarazioni: -