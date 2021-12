Calcio: Ibra 'Dispiace per uscita Champions, ora puntiamo scudetto' (Di giovedì 9 dicembre 2021) "Il ritiro mi fa paura, ogni volta che si avvicina prolungo" CARNAGO (VARESE) - Archiviata la parentesi europea, il Milan è pronto a rituffarsi sul campionato con la trasferta di Udine. In difesa ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 9 dicembre 2021) "Il ritiro mi fa paura, ogni volta che si avvicina prolungo" CARNAGO (VARESE) - Archiviata la parentesi europea, il Milan è pronto a rituffarsi sul campionato con la trasferta di Udine. In difesa ...

Advertising

ArmandaGelsomin : RT @Eurosport_IT: Vi sarebbe piaciuto vedere Ibra a Napoli? ?????? Leggi le dichiarazioni: - Eurosport_IT : Vi sarebbe piaciuto vedere Ibra a Napoli? ?????? Leggi le dichiarazioni: - ArmandaGelsomin : RT @cmdotcom: #Arnautovic: '#Inter? Avevo tutto, ma la bella vita era più importante del calcio. #Bologna la nuova #Atalanta. Su #Ibra...'… - ThomasMestre : @MilanNewsit Ibra è un palo che in Europa non la palla non la vede mai. Totti ebbe più dignità. Manca uno Spalletti… - sportface2016 : Jannik #Sinner ospite del #Milan a Milanello -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Ibra Calcio: Ibra 'Dispiace per uscita Champions, ora puntiamo scudetto' ... che a Radio Deejay ha rivolto un messaggio ai tifosi dopo la serata che ha sancito l'addio all'Europa: "Siamo delusi dall'uscita dalla Champions League - ha detto Ibra - , mi dispiace e ci dispiace ...

Milan, Sinner in visita a Milanello ... impegnati a preparare la sfida contro l'Udinese di sabato sera (in diretta dalle ore 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251). Ibra l'idolo, così nasce il Sinner tifoso rossonero ...

EUROPA LEAGUE - Gallo: "Napoli-Leicester? Gli inglesi hanno detto no ai tamponi, la decisione è nelle mani dell'ASL" A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Massimiliano Gallo, direttore de' Il Napolista: "Il Leicester ha detto no ai tamponi. Nella riunione di prassi di questa mattina ...

Sai perché Raiola viene chiamato pizzaiolo? Il motivo ti sorprenderà Mino Raiola ha spiegato la verità sull'origine del suo soprannome: perché lo chiamano pizzaiolo? Il motivo ti lascerà senza parole.

... che a Radio Deejay ha rivolto un messaggio ai tifosi dopo la serata che ha sancito l'addio all'Europa: "Siamo delusi dall'uscita dalla Champions League - ha detto- , mi dispiace e ci dispiace ...... impegnati a preparare la sfida contro l'Udinese di sabato sera (in diretta dalle ore 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sporte Sky Sport 251).l'idolo, così nasce il Sinner tifoso rossonero ...A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Massimiliano Gallo, direttore de' Il Napolista: "Il Leicester ha detto no ai tamponi. Nella riunione di prassi di questa mattina ...Mino Raiola ha spiegato la verità sull'origine del suo soprannome: perché lo chiamano pizzaiolo? Il motivo ti lascerà senza parole.