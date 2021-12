Calcio, Gravina (Figc): "Italia-Macedonia si giocherà a Palermo" (Di giovedì 9 dicembre 2021) La nazionale scenderà in campo allo stadio "Renzo Barbera" per la partita del prossimo 24 marzo valida per i play-off di qualificazione ai Mondiali tra Macedonia del Nord ed Italia Leggi su rainews (Di giovedì 9 dicembre 2021) La nazionale scenderà in campo allo stadio "Renzo Barbera" per la partita del prossimo 24 marzo valida per i play-off di qualificazione ai Mondiali tradel Nord ed

Advertising

fritatalover : RT @LiberoCittadArm: Nola calcio, l'estremo difensore Mario Cappa fa una 'frittata' e regala il successo per 1-0 al Gravina: i bruniani sci… - LiberoCittadArm : Nola calcio, l'estremo difensore Mario Cappa fa una 'frittata' e regala il successo per 1-0 al Gravina: i bruniani… - palermo24h : Morgana “Noi con Gravina, nuovo umanesimo per il calcio” - Tele_Nicosia : Morgana “Noi con Gravina, nuovo umanesimo per il calcio” - siciliafeed : Morgana “Noi con Gravina, nuovo umanesimo per il calcio” -