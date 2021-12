Calcio | Gasperini | ' era una gara alla portata | pagata la troppa frenesia'

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Bergamo, 9 dic. - (Adnkronos) - "Siamo partiti malissimo e in queste gare diventa difficile quando vai sotto. Nei 90 minuti non siamo stati capaci di fare la partita cosa che era anche nelle nostre corde. Resta ancora di più il rammarico di essere usciti in una partitanostra". L'allenatore dell'Atalanta Gian Pierocommenta così la sconfitta per 3-2 in casa contro il Villarreal che estromette i nerazzurri dChampions League. Si rimprovera più la formazione o l'atteggiamento? "Non l'atteggiamento, abbiamo perso lucidità, abbiamo fatto qualche errore tecnico non solito -aggiungea Prime Video-. E qualche prestazione al di sotto, ma questo ci sta. In queste partite subentra la, quando siamo riusciti a essere più sereni siamo stati capaci di ...

5: mollare per il campionato? Non è da Atalanta. I nerazzurri beccano la serata storta ed è un peccato. C'è da dire che si chiude un girone dove l'Atalanta ha sprecato troppo. E la partita ...... è lo stato d'animo del tecnico dell' Atalanta , Gian Piero: "Non è andata come ... Comunque è una squadra capace ci proporre unmigliore per ribaltare la partita, soprattutto nel primo ...L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini commenta così la sconfitta per 3-2 in ... quando siamo riusciti a essere più sereni siamo stati capaci di giocare un buon calcio e sono cresciute le ...L’Atalanta è fuori dalla Champions League. La squadra di Gasperini perde in casa per 2-3 contro il Villareal nell’ultima partita del suo girone: era una gara da dentro o fuori, solo vincendo gli orobi ...