Calcio | Europa League | Napoli-Leicester 3-2 | azzurri ai playoff

Napoli, 9 dic. - (Adnkronos) - Il Napoli batte 3-2 il Leicester in un match valido per la sesta e ultima giornata del gruppo C di Europa League, disputato allo stadio 'Maradona' della città partenopea. Per gli azzurri in gol Ounas al 4' ed Elmas autore di una doppietta al 24' e al 53', gli inglesi in rete con Evans al 27' e Dewsbury-Hall al 33'. Nell'altra partita del girone i russi dello Spartak Mosca vincono 1-0 in trasferta a Varsavia contro il Legia. Nella classifica del gruppo chiude primo e va direttamente agli ottavi di finale lo Spartak con 10 punti, gli stessi del Napoli che chiude però secondo per aver perso entrambi gli scontri diretti e dovrà disputare i playoff a febbraio. Il Leicester va invece ai playoff ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Europa Festa Napoli con super Elmas: 3 - 2 al Leicester e playoff centrati! A breve il servizio completo Leggi i commenti Calcio Coppe: tutte le notizie Gasport 9 dicembre - 20:47

Calcio,il Napoli avanza in EuropaLeague 20.46 Calcio,il Napoli avanza in EuropaLeague Il Napoli avanza in Europa League con il successo sul Leicester. Come secondo nel girone, dovrà giocare i playoff. Primato per la Roma in Conference League (...

Roma, le possibili avversarie agli ottavi di Conference League La formazione giallorossa di Mourinho si è qualificata così agli ottavi di finale di Conference League, evitando i sedicesimi, e aspetta di conoscere il suo prossimo avversario in Europa, che sarà una ...

Europa League, lo Spartak Mosca vince il girone: Napoli agli spareggi Lo Spartak Mosca supera il girone di Europa League come primo in classifica. Battuto il Legia Varsavia 0-1 grazie al gol di Bakaev. I polacchi hanno anche ...

