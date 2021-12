Calcio: Europa League, Napoli-Leicester 2-2 dopo primo tempo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Napoli, 9 dic. - (Adnkronos) - Termina in parità sul punteggio di 2-2 il primo tempo di Napoli-Leicester, match valido per la sesta e ultima giornata del gruppo C di Europa League, in corso di svolgimento allo stadio 'Maradona' della città partenopea. Per gli azzurri in gol Ounas al 4' ed Elmas al 24', gli inglesi in rete con Evans al 27' e Dewsbury-Hall al 33'. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021), 9 dic. - (Adnkronos) - Termina in parità sul punteggio di 2-2 ildi, match valido per la sesta e ultima giornata del gruppo C di, in corso di svolgimento allo stadio 'Maradona' della città partenopea. Per gli azzurri in gol Ounas al 4' ed Elmas al 24', gli inglesi in rete con Evans al 27' e Dewsbury-Hall al 33'.

Advertising

Gazzetta_it : Avanti in Champions... per 7 minuti: Milan, la volata scudetto inizia da qui - Corriere : Napoli-Leicester, allarme Covid: 7 inglesi positivi rimasti a casa, la Asl ordina tamponi per tutti - sportface2016 : #UEL | L'Asl impone un nuovo giro di tamponi al #Leicester prima della sfida di questa sera contro il #Napoli: c'è… - TV7Benevento : Calcio: Europa League, Napoli-Leicester 2-2 dopo primo tempo... - Gazzetta_it : Inizia il secondo tempo SK Puntigamer Sturm Graz-Monaco 1-1 -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Europa DIRETTA/ Legia Spartak Mosca (risultato 0 - 1) streaming video tv: vantaggio di Bakaev! ... una espulsione comminata per somma di ammonizioni e un calcio di rigore assegnato. (Aggiornamento ... sarà una sfida valevole per la sesta giornata della fase a gironi della UEFA Europa League . Tutto ...

Crisi economica nello sport: tanti motivi per non abbattere stadi ancora ristrutturabili ...probabilmente conflitti tra Nazioni (già si vedono rigurgiti di nazionalismo in Europa e altrove). ...di coscienza su chi pensa di coprire le voragini finanziarie delle principali società di calcio ...

Calcio: Europa League, Napoli-Leicester 2-2 dopo primo tempo Napoli, 9 dic. - (Adnkronos) - Termina in parità sul punteggio di 2-2 il primo tempo di Napoli-Leicester, match valido per la sesta e ultima giornata ...

LIVE - Napoli-Leicester 2-2 (4' Ounas, 24' Elmas, 27' Evans, 33' Dewsbury-Hall): pareggio degli inglesi 34' - GOL DEL LEICESTER! Pareggio degli inglesi e sempre sugli sviluppi di un calcio piazzato. Palla inattova respinta dalla difesa azzurra, al limite arriva Dewsbury-Hall che calcia a volo e batte Me ...

... una espulsione comminata per somma di ammonizioni e undi rigore assegnato. (Aggiornamento ... sarà una sfida valevole per la sesta giornata della fase a gironi della UEFALeague . Tutto ......probabilmente conflitti tra Nazioni (già si vedono rigurgiti di nazionalismo ine altrove). ...di coscienza su chi pensa di coprire le voragini finanziarie delle principali società di...Napoli, 9 dic. - (Adnkronos) - Termina in parità sul punteggio di 2-2 il primo tempo di Napoli-Leicester, match valido per la sesta e ultima giornata ...34' - GOL DEL LEICESTER! Pareggio degli inglesi e sempre sugli sviluppi di un calcio piazzato. Palla inattova respinta dalla difesa azzurra, al limite arriva Dewsbury-Hall che calcia a volo e batte Me ...