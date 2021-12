Calcio: Europa League, la Lazio non sfonda il muro del Galatasaray ed è costretta ai playoff (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 9 dic. - (Adnkronos) - La Lazio non va oltre lo 0-0 in casa con il Galatasaray e manca l'accesso diretto agli ottavi di finale di Europa League. I biancocelesti dovranno passare attraverso i playoff da giocare con una delle otto squadre retrocesse dalla Champions League. A vincere il gruppo E sono invece i turchi che chiudono con 12 punti, 3 in più dei biancocelesti e 5 più del Marsiglia retrocesso in Conference League. Sin dai primi minuti è chiaro l'andamento del match con i padroni di casa a fare la partita e gli ospiti chiusi in difesa e abili a bloccare le fonti di gioco dell'avversario. La Lazio che non riesce quasi mai a rendersi pericolosa dalle parti dell'ex Muslera. Le due occasioni più nitide del primo tempo si vedono nel finale. Al ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 9 dic. - (Adnkronos) - Lanon va oltre lo 0-0 in casa con ile manca l'accesso diretto agli ottavi di finale di. I biancocelesti dovranno passare attraverso ida giocare con una delle otto squadre retrocesse dalla Champions. A vincere il gruppo E sono invece i turchi che chiudono con 12 punti, 3 in più dei biancocelesti e 5 più del Marsiglia retrocesso in Conference. Sin dai primi minuti è chiaro l'andamento del match con i padroni di casa a fare la partita e gli ospiti chiusi in difesa e abili a bloccare le fonti di gioco dell'avversario. Lache non riesce quasi mai a rendersi pericolosa dalle parti dell'ex Muslera. Le due occasioni più nitide del primo tempo si vedono nel finale. Al ...

