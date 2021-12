Calcio | Conference League | Cska Sofia-Roma 0-2 dopo primo tempo

(Di giovedì 9 dicembre 2021), 9 dic. - (Adnkronos) - Laè in vantaggio per 2-0 sulal termine deldel match valido per la sesta e ultima giornata del gruppo C diin corso di svolgimento allo stadio 'Vasil Levski' della capitale bulgara. A decidere sin qui la partita i gol di Abraham al 15' e Mayoral al 34'.

Sofia, 9 dic. – (Adnkronos) – La Roma è in vantaggio per 2-0 sul Cska Sofia al termine del primo tempo del match valido per la sesta e ultima giornata del gruppo C di Conference League in corso di svo ...Cska Sofia Roma streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita della 6^ giornata di Conference League.