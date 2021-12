Calcio: Champions League, Atalanta-Villarreal 0-2 dopo primo tempo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Bergamo, 9 dic. - (Adnkronos) - Il Villarreal è in vantaggio per 2-0 sull'Atalanta al termine del primo tempo del match valido per la sesta e ultima giornata del gruppo F di Champions League, in corso di svolgimento al Gewiss Stadium di Bergamo. A decidere sin qui la partita i gol di Danjuma al 3' e Capoue al 42'. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Bergamo, 9 dic. - (Adnkronos) - Ilè in vantaggio per 2-0 sull'al termine deldel match valido per la sesta e ultima giornata del gruppo F di, in corso di svolgimento al Gewiss Stadium di Bergamo. A decidere sin qui la partita i gol di Danjuma al 3' e Capoue al 42'.

Diretta/ Lazio Galatasaray streaming video tv: Maurizio Sarri ospita Fatih Terim Gioca un calcio semplice ed immediato con un 4 - 4 - 2 vecchia maniera. È un uomo solido e molto ...di questa stagione Carlos Del Cerro Grande ha già arbitrato due partite anche nei gironi di Champions ...

MN - Salvio (SportWeek) tra infortuni, metodologie e allenamenti: "In Italia si lavora troppo sulla forza" Fabrizio Salvio, giornalista de "La Gazzetta dello Sport" e firma di SportWeek, è intervenuto durante #Replay, live di MilanNews.it in collaborazione con Alessandro Jacobone ...

