Calcio: Champions, l'Atalanta si sveglia tardi, il Villarreal vince 3-2 ed è agli ottavi (2) (Di giovedì 9 dicembre 2021) (Adnkronos) - Il 2-0 è una conseguenza dei tanti uno contro uno lasciati a Moreno e Danjuma, ma arriva su azione manovrata con la difesa piazzata, con Capoue che si lascia dietro Freuler e, senza essere marcato da nessuno, insacca da pochi metri. L'Atalanta prova a cambiare inserendo Malinovskyi per Pessina e Djimsiti per Demiral, ma anche il migliore della retroguardia, Palomino, scivola sul 3-0 lasciando a Gerard Moreno la possibilità di servire Danjuma per il 3-0. Anche un pizzico di sfortuna in qualche circostanza, con un palo colpito da Zapata e una traversa di Demiral. L'Atalanta trova il gol solo al 71', con un assist di Maehle per Malinovskyi che dal limite spara con il sinistro, battendo Rulli. Emery non cambia nessuno, convinto della bontà delle sue scelte, mentre l'inserimento di Muriel, regala più peso all'attacco orobico. A dieci dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) (Adnkronos) - Il 2-0 è una conseguenza dei tanti uno contro uno lasciati a Moreno e Danjuma, ma arriva su azione manovrata con la difesa piazzata, con Capoue che si lascia dietro Freuler e, senza essere marcato da nessuno, insacca da pochi metri. L'prova a cambiare inserendo Malinovskyi per Pessina e Djimsiti per Demiral, ma anche il migliore della retroguardia, Palomino, scivola sul 3-0 lasciando a Gerard Moreno la possibilità di servire Danjuma per il 3-0. Anche un pizzico di sfortuna in qualche circostanza, con un palo colpito da Zapata e una traversa di Demiral. L'trova il gol solo al 71', con un assist di Maehle per Malinovskyi che dal limite spara con il sinistro, battendo Rulli. Emery non cambia nessuno, convinto della bontà delle sue scelte, mentre l'inserimento di Muriel, regala più peso all'attacco orobico. A dieci dalla ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Champions Napoli - Leicester 3 - 2: Elmas e Ounas danzano sotto la pioggia, l'avventura in Europa League prosegue ...00 Monza - San Casciano 3 - 0 Visualizza Serie A1 femminile CALCIO - SERIE A 18:30 Empoli - Udinese 3 - 1 20:45 Cagliari - Torino 1 - 1 CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE 18:45 PSG - Bruges 4 - 1 18:45 Lipsia ...

Atalanta - Villarreal 2 - 3, gol e highlights: Dea fuori dalla Champions, è in Europa League ATALANTA - VILLARREAL 2 - 3 3' e 51' Danjuma (V), 42' Capoue (V), 71' Malinovskyi (A), 80' Zapata (A) ATALANTA (3 - 4 - 3): Musso; Toloi, Demiral (46' Djmsiti), Palomino; Hateboer, De Roon (54' ...

Il Bar Sport di Repubblica.it Fare i bilanci sui gironi di Champions League mi sembra sempre un'operazione troppo umile e modesta. Come se per Juventus e Inter potessimo considerare gli ottavi un traguardo. A me pare semplicemente ...

MN - Salvio (SportWeek) tra infortuni, metodologie e allenamenti: "In Italia si lavora troppo sulla forza" Fabrizio Salvio, giornalista de "La Gazzetta dello Sport" e firma di SportWeek, è intervenuto durante #Replay, live di MilanNews.it in collaborazione con Alessandro Jacobone ...

