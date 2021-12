Calcio: Champions, Atalanta-Villarreal 2-3, bergamaschi retrocessi in Europa League (Di giovedì 9 dicembre 2021) Bergamo, 9 dic. - (Adnkronos) - Il Villarreal vola agli ottavi di finale di Champions League, mentre l'Atalanta retrocede ai playoff di Europa League. Gli spagnoli vincono 3-2 in trasferta contro i nerazzurri in un match della sesta e ultima giornata del gruppo F di Champions e chiudono al secondo posto il girone alle spalle del Manchester United, con gli orobici relegati in terza posizione. A decidere la sfida del Gewiss Stadium la doppietta di Danjuma al 3' e al 51' e il gol di Capoue al 42'; i gol dei padroni di casa li firmano Malinovskyi al 71' e Zapata all'80'. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Bergamo, 9 dic. - (Adnkronos) - Ilvola agli ottavi di finale di, mentre l'retrocede ai playoff di. Gli spagnoli vincono 3-2 in trasferta contro i nerazzurri in un match della sesta e ultima giornata del gruppo F die chiudono al secondo posto il girone alle spalle del Manchester United, con gli orobici relegati in terza posizione. A decidere la sfida del Gewiss Stadium la doppietta di Danjuma al 3' e al 51' e il gol di Capoue al 42'; i gol dei padroni di casa li firmano Malinovskyi al 71' e Zapata all'80'.

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Champions Lazio, Tare: 'Crediamo nella rimonta in campionato. Segnali positivi' Volevamo passare questo girone quasi da Champions, ci siamo qualificati e ora dobbiamo vincere per passare da primi" . Ha presentato così la sfida tra Lazio e Galatasaray, Igli Tare. Ai microfoni di ...

Napoli - Leicester, le pagelle: Zielinski inventa, Elmas colpisce. Di Lorenzo jolly Farà i play - off contro una delle terze dei gruppi di Champions League. Nella totale emergenza la sua squadra tira fuori, pur con qualche errore, una prova volitiva e di orgoglio. Termina il match ...

Atalanta-Villarreal 2-3: a Bergamo Passa il Villarreal, che s'impone 3-2 a Bergamo. Con merito anche, vista che la reazione della squadra di Gasperini è arrivata nel secondo tempo. Certo, il palo di Muriel, a cinque ...

Champions League, Atalanta-Villarreal 2-3: Danjuma e Capoue gelano Bergamo, Dea condannata all'Europa League CHAMPIONS LEAGUE - L'Atalanta di Gasperini esce dalla Champions dopo un blackout durato un'ora: la doppietta di Danjuma e la rete di Capoue rendono impossibile la rimonta della Dea, che si inchina 3-2 ...

