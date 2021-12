Calcio a 5, i convocati dell’Italia per la doppia amichevole contro l’Iran. Spicca l’assenza di Vieira (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il tempo passa e ci si avvicina sempre di più alla fase finale degli Europei di Calcio a 5 prevista dal 19 gennaio al 6 febbraio 2022. La Nazionale italiana di Massimiliano Bellarte vuol presentarsi ai nastri di partenza della competizione continentale nei Paesi Bassi nel migliore dei modi e, dopo aver affrontato la doppia amichevole contro la Francia con alterne fortune, è il momento di confrontarsi con l’Iran in un due confronti a Salsomaggiore Terme. Le partite sono previste lunedì 20 (ore 18.15) e martedì 21 dicembre (ore 17.00). Saranno due test importanti in quanto rappresenteranno per la compagine di Bellarte le ultime uscite prima del raduno in chiave europea. Due match probanti quelli con la compagine iraniana, capace di vincere il titolo asiatico in 12 occasioni e di giungere terza nella ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il tempo passa e ci si avvicina sempre di più alla fase finale degli Europei dia 5 prevista dal 19 gennaio al 6 febbraio 2022. La Nazionale italiana di Massimiliano Bellarte vuol presentarsi ai nastri di partenza della competizione continentale nei Paesi Bassi nel migliore dei modi e, dopo aver affrontato lala Francia con alterne fortune, è il momento di confrontarsi conin un due confronti a Salsomaggiore Terme. Le partite sono previste lunedì 20 (ore 18.15) e martedì 21 dicembre (ore 17.00). Saranno due test importanti in quanto rappresenteranno per la compagine di Bellarte le ultime uscite prima del raduno in chiave europea. Due match probanti quelli con la compagine iraniana, capace di vincere il titolo asiatico in 12 occasioni e di giungere terza nella ...

Advertising

OA_Sport : #FUTSAL I convocati di Massimiliano Bellarte in vista della doppia amichevole contro l'Iran: poche sorpresa e assen… - Fantacalcio : Napoli, i convocati per il Leicester: tre assenze e un recupero per Spalletti - NCN_it : #UFFICIALE – I #convocati di #Spalletti per #Napoli-#Leicester: assenti #Insigne e #Fabian; torna #Manolas… - NapoliToday : #Calcio #NotizieSSCNapoli Napoli-Leicester, i convocati di Spalletti: tre Primavera nell'elenco… - DivCalcio5 : ???? Italia-Iran, 20 convocati: -