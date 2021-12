Buoni spesa a Napoli: oltre 16mila domande per il mese di dicembre 2021 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Comune di Napoli ha reso noto che sono state presentate ben 16597 domande. L’assessore Trapanese: “Domani partiremo con l’attivazione dei supermercati e a seguire l’erogazione dei Buoni spesa”. Sono 16597 le domande pervenute alle ore 18.00 del 7 dicembre 2021 (data di chiusura bando) per richiedere i Buoni spesa 2021 emesso dalla Città di Leggi su 2anews (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Comune diha reso noto che sono state presentate ben 16597. L’assessore Trapanese: “Domani partiremo con l’attivazione dei supermercati e a seguire l’erogazione dei”. Sono 16597 lepervenute alle ore 18.00 del 7(data di chiusura bando) per richiedere iemesso dalla Città di

igolmar : RT @umanesimo: Pagheranno in buoni spesa da 50 € - ZagorTe46987133 : Soldi nostri, ci dessero almeno dei buoni benzina invece di aumentarla ogni mese.... “Il 64% della spesa per missi… - FabioMottinelli : Per i donatori dell'Avis Ceva 'buoni spesa' da utilizzare nei negozi della città - - LaTorre1905 : Buoni Spesa 2021, pervenute 16597 domande per ulteriori info clicca qui - JunkiesOnAHigh : + dovrei andare in un supermercato un po' lontano, perché ho dei buoni e devo portare la spesa a piedi -