Bubble: il teaser del film animato diretto da Tetsuro Araki (Di giovedì 9 dicembre 2021) Netflix ha condiviso il teaser del nuovo film animato Bubble, diretto da Tetsuro Araki, già realizzatore di Death Note. Bubble è il nuovo film animato diretto da Tetsuro Araki che verrà distribuito il 28 aprile su Netflix e il teaser mostra le prime scene della storia. Nel video diffuso online si vede la città di Tokyo invasa dalla bolle e vengono introdotti i due protagonisti, oltre a dare spazio ad alcune suggestive sequenze della spettacolare e suggestiva avventura compiuta sfidando anche le leggi della gravità. Il film Bubble è stato diretto da Tetsuro Araki, già ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 dicembre 2021) Netflix ha condiviso ildel nuovoda, già realizzatore di Death Note.è il nuovodache verrà distribuito il 28 aprile su Netflix e ilmostra le prime scene della storia. Nel video diffuso online si vede la città di Tokyo invasa dalla bolle e vengono introdotti i due protagonisti, oltre a dare spazio ad alcune suggestive sequenze della spettacolare e suggestiva avventura compiuta sfidando anche le leggi della gravità. Ilè statoda, già ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Bubble: il teaser del film animato diretto da Tetsuro Araki - cinemaniaco_fb : ?????????????? BUBBLE (2022) Teaser ITA del Film Anime dal Regista di Attack On Titan Guarda FILM COMPLETI IN ITALIANO GRA… - samilyuk_316 : Ohhhh, trending karna foto teaser universe, ganti profil bubble, sama sneak peak universe - entreterse : Netflix divulga teaser do filme Bubble, assista! - cinemaniaco_fb : ?????????????? Bubble | Teaser ufficiale | Netflix In una Tokyo in cui la forza di gravità è stata sconvolta, un ragazzo e… -

Ultime Notizie dalla rete : Bubble teaser Bubble: il teaser del film animato diretto da Tetsuro Araki Bubble è il nuovo film animato diretto da Tetsuro Araki che verrà distribuito il 28 aprile su Netflix e il teaser mostra le prime scene della storia. Nel video diffuso online si vede la città di Tokyo ...

Bubble: il nuovo film anime in streaming su Netflix Bubble trailer Il trailer di Bubble non è ancora stato rilasciato. Nell'attesa, ecco il teaser trailer :

Bubble: il teaser del film animato diretto da Tetsuro Araki Netflix ha condiviso il teaser del nuovo film animato Bubble, diretto da Tetsuro Araki, già realizzatore di Death Note. Bubble è il nuovo film animato diretto da Tetsuro Araki che verrà distribuito il ...

Netflix annuncia Bubble, il nuovo lungometraggio di Wit Studio Netflix ha da poco annunciato Bubble, il nuovo film d’animazione prodotto da Wit Studio, il produttore della serie di Attack on Titan.

è il nuovo film animato diretto da Tetsuro Araki che verrà distribuito il 28 aprile su Netflix e ilmostra le prime scene della storia. Nel video diffuso online si vede la città di Tokyo ...trailer Il trailer dinon è ancora stato rilasciato. Nell'attesa, ecco iltrailer :Netflix ha condiviso il teaser del nuovo film animato Bubble, diretto da Tetsuro Araki, già realizzatore di Death Note. Bubble è il nuovo film animato diretto da Tetsuro Araki che verrà distribuito il ...Netflix ha da poco annunciato Bubble, il nuovo film d’animazione prodotto da Wit Studio, il produttore della serie di Attack on Titan.