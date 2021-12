Brivido finale Spartak | ma batte il Legia e supera il Napoli Flop Psv | va avanti la Real Sociedad

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Nella notte dei verdetti Francoforte eMosca si aggiungono a Lione e Monaco nella lista delle squadre qualificate per gli ottavi di Europa League. Incredibile a Varsavia, dove Selikhov para un ...

Nella notte dei verdetti Francoforte e Spartak Mosca si aggiungono a Lione e Monaco nella lista delle squadre qualificate per gli ottavi di Europa League. Incredibile a Varsavia, dove Selikhov para un ..."Strappare lungo i bordi" è una serie che celebra la vita "vera" e disillusa, sulnon banca ildella gioventù romanesca che tenta di autoeducarsi al doloroso urto della quotidianità." ...I russi si prendono il primo posto davanti agli azzurri: 1-0 in Polonia e rigore parato al 98'. Avanti direttamente anche Lione, Monaco ed Eintracht ...La Roma chiude il girone C di Conference League con una vittoria sul campo del CSKA Sofia. Ecco i voti e la sintesi della gara ...