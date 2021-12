Braglia: “Milan, senza Champions League più chance di Scudetto” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Simone Braglia, ex portiere in Serie A, ha parlato dell'eliminazione del Milan in Champions League per mano del Liverpool e non soltanto Leggi su pianetamilan (Di giovedì 9 dicembre 2021) Simone, ex portiere in Serie A, ha parlato dell'eliminazione delinper mano del Liverpool e non soltanto

Ultime Notizie dalla rete : Braglia Milan Braglia: "Milan, futuro roseo. Senza coppe più chance scudetto" A parlare delle italiane in Champions e in particolare del Milan a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex portiere Simone Braglia che analizza il girone dei rossoneri, trovando comunque ...

Milan, l'ex Braglia vede il bicchiere mezzo pieno Intervenuto su Tmw Radio , l'ex portiere con un passaggio senza presenze ufficiali nel Milan , Simone Braglia , è tornato sul cammino dei rossoneri in Champions League e spiegato perché occorra considerare positivamente questa esperienza:

TMW Radio - Braglia: "Milan in Champions? Aveva il girone più difficile" A TMW Radio è intervenuto l'ex portiere Simone Braglia, il quale ha commentato così il percordo del Milan in Champions League: "Aveva il girone più difficile ...

TMW Radio - Braglia: "L'eliminazione prematura del Milan dalle coppe, può tramutarsi in un vantaggio per il campionato" L'ex portiere Simone Braglia, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato del cammino in Champions delle italiane, soffermandosi soprattutto sul Milan eliminato. Di seguito, le dichiarazioni riprese ...

