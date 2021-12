Braga-Stella Rossa | le formazioni ufficiali | sfida per il primato

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Match decisivo per il primo posto del gruppo F e la conseguente qualificazione diretta agli ottavi di Europa League: c’è tanto in palio tra(di seguito le). I portoghesi sono secondi con 9 punti, a una lunghezza dai serbi: dunque ai padroni di casa servirà una vittoria per effettuare il sorpasso. Attenzione anche al Midtjylland, che è terzo in classifica con 8 punti: i danesi possono trarre vantaggio dalla gara in Portogallo e, con una vittoria contro il Ludogorets e un pareggio nell’altra, finirebbero al primo posto eliminando ile facendo scivolare laal secondo posto. Intanto, i lusitani sono reduci da un periodo positivo con due vittorie in campionato contro Vizela ...