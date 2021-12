Boxe | pentathlon e sollevamento pesi rischiano di uscire dalle Olimpiadi di Los Angeles 2028 | ultimatum nel 2023

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Possibile rivoluzione nel programma delledi Los. Tre discipline storiche come la, iled ilpotrebbero essere estromesse dai Giochi Olimpici tra sette anni, mentre verranno confermati surf, skateboard ed arrampicata sportiva, che hanno fatto il loro debutto quest’estate a Tokyo. Ladeve prima affrontare una serie di questioni interne all’l’International Boxing Association (AIBA), come la trasparenza della federazione e la sua gestione economica. Un altro problema importante è poi quello degli scandali arbitrali, con vari favoritismi nei confronti di alcune federazioni. I problemi delriguardano la decisione di eliminare la prova dell’equitazione dopo le ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Boxe pentathlon

Nella lista non ci sono, appunto, pugilato,moderno e sollevamento pesi. Viene poi ...l'Aiba(commissariata dal Cio che per questo ha gestito con una propria task force il torneo didi ...Anche se mancano solo due giorni alla cerimonia di chiusura, puoi ancora unirti al divertimento e fare una scommessa su uno dei rimanenti eventi da medaglia:moderno, karate, beach ...Possibile rivoluzione nel programma delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Tre discipline storiche come la boxe, il pentathlon ed il sollevamento pesi potrebbero essere estromesse dai Giochi Olimpici tr ...L’Esecutivo del Cio a Losanna ha deciso di inserire nel programma dell'Olimpiade di Los Angeles 2028 skateboard, arrampicata e surf. Per rispettare il limite di 28 discipline e 10.500 atleti partecipa ...