Boston si abbatte su... Boston! La sintesi della vittoria dei Clippers

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Boston abbatte

Sky Sport

La sintesi della vittoria 114 - 114 dei Los Angeles Clippers suiCeltics: 27 punti per il rookie dei californiani BrandonJr.I risultati: Phoenix - Dallas 105 - 98 Atlanta -110 - 99 Brooklyn - Cleveland 109 - 99 Miami - New Orleans 113 - 98 New York - Orlando 98 - 104 Portland - Chicago 112 - 107 Minnesota - ...Privi dell'asso LeBron James, i Lakers si arrendono ai Bucks, che beneficiano dei 47 punti di Giannis Antetokounmpo, davvero gigantesco nella vittoria di Milwaukee per 109-102. Il greco di origini nig ...Il greco, con 47 punti, permette ai Milwaukee Bucks di tornare al successo e battere i gialloviola ancora privi di LeBron James. I Suns stendono anche Dallas ...