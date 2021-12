Bosnia | crimini di guerra | arrestati 2 ex paramilitari serbi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bosnia crimini

ANSA Nuova Europa

Due ex appartenenti alle unità paramilitari serbo - bosniache sono stati arrestati oggi nellaorientale perché sospettati di aver commesso durante la guerra del 1992 - 95contro l'umanità a Ilijas, nei pressi di Sarajevo. Lo hanno reso noto i media. I due arrestati, dei quali ...Sarajevo, 07 dic 12:47 - La polizia dellaErzegovina ha arrestato oggi cinque ex militari delle Forze bosniache per il sospetto che abbiano commesso dei...Due ex appartenenti alle unità paramilitari serbo-bosniache sono stati arrestati oggi nella Bosnia orientale perché sospettati di aver commesso durante la guerra del 1992-95 crimini contro l'umanità a ...Si conclude a Faenza, venerdì 10 dicembre, la prima tournée, organizzata sul territorio regionale da ISCOS e ANOLF Emilia-Romagna del monologo teatrale “Perché io ho vinto” tratto dal libro “Višegrad.