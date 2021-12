Borsa: l'Europa chiude in rosso, Madrid la peggiore ( - 0,9%) (Di giovedì 9 dicembre 2021) Chiusura in rosso per le principali Borse europee. La peggiore è stata Madrid ( - 0,93%) a 8.399 punti, seguita da Francoforte ( - 0,3%) a 15.639 punti, Londra ( - 0,22%) a 7.321 punti e Parigi ( - 0,... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 dicembre 2021) Chiusura inper le principali Borse europee. Laè stata( - 0,93%) a 8.399 punti, seguita da Francoforte ( - 0,3%) a 15.639 punti, Londra ( - 0,22%) a 7.321 punti e Parigi ( - 0,...

Advertising

InvestingItalia : #Borsa Milano in rialzo, maglia rosa tra borse Europa su spinta UniCredit - - fisco24_info : Borsa: l'Europa chiude in rosso, Madrid la peggiore (-0,9%): Francoforte (-0,3%), Londra (-0,2%), Parigi (-0,09%) - Profilo3Marco : RT @sole24ore: Borse, Omicron fa meno paura e l’Europa parte bene - MKT_INS : Chiusura #Borsa: il #FtseMib archivia gli scambi in rialzo dello 0,2% a 26.817 punti, mentre arretrano il #Cac40 -0… - fisco24_info : Borsa: l'Europa in calo, con i petroliferi e le banche: Bene i farmaceutici e le utility -