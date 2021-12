Boris Johnson, gioia immensa: è diventato papà! (Di giovedì 9 dicembre 2021) gioia immensa per Boris Johnson, è diventato papà: la notizia è stata annunciata poco fa, una gioia immensa È un giorno speciale per il primo ministro inglese: la moglie Carrie ha dato alla luce la loro secondogenita. L’annuncio è arrivato poco fa. gioia immensa per la coppia. Dopo il periodo difficile vissuto dal suo paese, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 9 dicembre 2021)per, èpapà: la notizia è stata annunciata poco fa, unaÈ un giorno speciale per il primo ministro inglese: la moglie Carrie ha dato alla luce la loro secondogenita. L’annuncio è arrivato poco fa.per la coppia. Dopo il periodo difficile vissuto dal suo paese, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

mante : Noi ci lamentiamo sempre dei nostri ma anche un cialtrone come Boris Johnson non è così facile da selezionare. - fattoquotidiano : Boris Johnson negava che si fosse tenuta una festa a Downing Street durante il lockdown: un video lo ha smentito [d… - graziellacesari : RT @mante: Noi ci lamentiamo sempre dei nostri ma anche un cialtrone come Boris Johnson non è così facile da selezionare. - licia35540898 : RT @ultimenotizie: La #varianteOmicron spaventa la #GranBretagna, che teme 1 milione di casi entro fine anno, e Boris #Johnson annuncia la… - ParliamoDiNews : Boris Johnson padre per la settima volta: tutto sulla vita privata del politico #boris #johnson #padre #settima… -