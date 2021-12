Boris Johnson di nuovo papà: settimo figlio per il primo ministro inglese (Di giovedì 9 dicembre 2021) Boris Johnson diventa papà per la settima volta. Il primo ministro inglese abbraccia il settimo figlio, il secondo da Carrie: la nota ufficiale E’ nato il settimo figlio di Boris… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 9 dicembre 2021)diventaper la settima volta. Ilabbraccia il, il secondo da Carrie: la nota ufficiale E’ nato ildi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Advertising

mante : Noi ci lamentiamo sempre dei nostri ma anche un cialtrone come Boris Johnson non è così facile da selezionare. - fattoquotidiano : Boris Johnson negava che si fosse tenuta una festa a Downing Street durante il lockdown: un video lo ha smentito [d… - Corriere : Boris e Carrie, nata la figlia. Ma gli scandali rischiano di travolgere il premier: nel mirino altre 7 feste - edavid57edavid : RT @repubblica: Londra, una bambina per Boris e Carrie Johnson: per il premier britannico è il settimo figlio [dal nostro corrispondente An… - LaLestofante : RT @mante: Noi ci lamentiamo sempre dei nostri ma anche un cialtrone come Boris Johnson non è così facile da selezionare. -