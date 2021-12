Bonus vacanze vicino alla scadenza: cosa succede se non si parte per Covid (Di giovedì 9 dicembre 2021) Si avvicina il termine di scadenza per poter usufruire del Bonus vacanze e in molti si chiedono cosa succede in caso di mancata partenza per Covid L’incentivo in scadenza (Foto Facebook Agenzia delle Entrate)Uno dei settori più colpiti dalla pandemia è il turismo, dunque, con l’obiettivo di rilanciarlo, il governo Conte finanziò il Bonus vacanza, anche l’esecutivo di Mario Draghi ha adottato la stessa misura. Chi lo aveva chiesto potrà adesso utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021 per il pagamento di servizi e di pacchetti turistici. Si può ottenere l’incentivo nella misura massima di 500 euro per i nuclei familiari con Isee inferiore a 40mila euro composti da tre o più persone, 300 euro per i nuclei ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 9 dicembre 2021) Si avvicina il termine diper poter usufruire dele in molti si chiedonoin caso di mancatanza perL’incentivo in(Foto Facebook Agenzia delle Entrate)Uno dei settori più colpiti dpandemia è il turismo, dunque, con l’obiettivo di rilanciarlo, il governo Conte finanziò ilvacanza, anche l’esecutivo di Mario Draghi ha adottato la stessa misura. Chi lo aveva chiesto potrà adesso utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021 per il pagamento di servizi e di pacchetti turistici. Si può ottenere l’incentivo nella misura massima di 500 euro per i nuclei familiari con Isee inferiore a 40mila euro composti da tre o più persone, 300 euro per i nuclei ...

