Bologna | Arnautovic | «Qui sarà la nuova Atalanta Inter? Ero un ragazzo al Luna Park»

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Marko, attaccante del, si racconta in un’vista alla Gazzetta dello Sport: ecco le sue parole sul passato all’e il presente rossoblù Markosi racconta in un’vista alla Gazzetta dello Sport. Le sue parole sul passato all’, il presente ae il paragone con Ibra: SCELTA– «Quando scelsi di venire qui, alcuni amici mi chiesero il perché di questa scelta. Gli ho risposto che sicuramente a qualche calciatore dell’sei anni fa avevano chiesto la stessa cosa. Ora guarda dove sono loro. Il percorso qui è quello, piano piano…». INFORTUNIO – «Sento ancora qualche dolorino, piccolo ma forse sistemabile: deciderò in queste ore se tornare domenica. ...

La questione principale in casa Bologna rimane il rientro o meno di Marko Arnautovic in vista della sfida con il Torino.