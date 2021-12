Bollettino Covid oggi | giovedì 9 dicembre | contagi | morti | guariti regione per regione

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Ilcompleto riguardante l’emergenza Coronavirus in Italia, aggiornato alla giornata odierna, ovvero2021. Prosegue il lavoro di monitoraggio dei dati sul territorio nazionale. Di seguito i numeri ufficiali legati al reale impatto del Coronavirus nel Bel Paese. Nel dettaglio,si registrano 12.527 nuovi, 79, 7.098, 108.511 tamponi molecolari, 811 (+20) ricoverati in terapia intensiva, 6.333 (+234) ricoverati nei reparti ordinari. Inoltre, sono +5.339 gli attualmente positivi in più, per un totale di 254.553. ILE I NUMERI ODIERNI,PER, DI GIOVEDI 92021 SportFace.

È quanto emerge dalquotidiano del ministero della Salute. Sono 254.553 gli attualmente positivi alin Italia, secondo i dati del ministero della Salute, 5.339 in più nelle ultime ...I pazientiricoverati in ospedale sono 96 nei normali reparti e 18 in terapia intensiva. I pazientipost - acuti ricoverati nelle strutture private convenzionate sono 72. Su 265.501 ...Il bollettino coronavirus di oggi, giovedì 9 dicembre: dati aggiornati su contagi, morti e guariti con focus regione per regione in Italia ...Sono 1.656 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 9 dicembre 2021, in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione.