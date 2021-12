Bollettino Covid di oggi 9 dicembre 2021 | 12 527 contagi e 79 morti Tasso di positività sale al 4%

Advertising

RobertoBurioni : Per chi l'ha perso, ecco la mia lezione a @chetempochefa #CTCF con la bibliografia relativa.… - NicolaPorro : Poche righe, ma che colpiscono il segno. Dedicate un minuto a questa lettera: è un pugno allo stomaco alla liturgia… - SkyTG24 : L'amministratore delegato di #Pfizer ha sottolineato che i vaccini hanno contribuito a salvare milioni di vite dura… - Yogaolic : RT @lucarango88: ??Bollettino Completo #Lombardia #Covid_19 #9dicembre Casi +1.486 (954.741 +0,16%) Deceduti +20 (34.524 +0,06%) Guariti +7… - Yogaolic : RT @infoitinterno: Coronavirus Lombardia, oggi 1.486 contagi Covid e 20 morti: il bollettino del 9 dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

... quasi tutta l'Italia in rosso, 4 Regioni a rischio alto Germania La Germania registra più di 70.000 nuovi casi di- 19. Ildell'Istituto Robert Koch segnala 70.611 contagi e altri ...Sono 12.527 i casi di- 19 riscontrati in Italia nel corso delle ultime 24 ore, in ribasso ... E' quanto emerge dalodierno, diramato dal Ministero della Salute. Scendono i nuovi ...La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 312.828 tamponi e individuati 12.527 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi ...Bollettino coronavirus Lombardia, dati 9 dicembre 2021: 20 morti, 1.486 nuovi casi di contagio, 136 terapie intensive occupate, +18 ricoveri in 24 ore ...